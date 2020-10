“Ci tengo a ringraziare tutto lo staff, la società, i miei compagni e non ultimi tutti i tifosi Nerazzurri, siete grandi! In bocca al lupo per tutto. #Grazie @Inter“. Con questo messaggio social, Kwadwo Asamoah, che ha risolto nei giorni scorsi il contratto che lo legava all’Inter, ha voluto salutare tutto l’ambiente nerazzurro. Ecco il post: