Ag Lautaro: “Si avvia a diventare top. Tante big su di lui, nessuna concreta. Con l’Inter…”

Lautaro, dopo il lungo corteggiamento del Barcellona, è rimasto all’Inter e presto tratterà il rinnovo del contratto col club nerazzurro. Del futuro e del presente del Toro Martinez ha parlato il suo agente Beto Yaque, intervistato da Tnt:

“Si sono dette tante cose sul possibile trasferimento di Lautaro, ci sono state tante voci. Tutti lo volevano ma di concreto non c’è stato nulla. Ha ancora due anni di contratto (scadenza 2023, ndr), la sessione di mercato si è appena chiusa, non ci siamo ancora seduti a parlare del rinnovo con l’Inter. Sta giocando ad un grande livello, lo scorso campionato è stato ottimo per lui ed è normale che abbia attirato le attenzioni dei grandi club europei”.



Argentina? E’ il debutto per lui nelle qualificazioni, la cosa importante è che faccia parte del gruppo della nazionale, dopo essere rimasto fuori dai Mondiali. Poi ha avuto la possibilità di crescere, lavorare, imparare e si sta inserendo molto bene. Il passaggio in Europa lo ha fatto migliorare, ha potenziato le sue qualità e oggi è uno dei giocatori che si stanno avviando al massimo livello. E’ entusiasta della squadra e giocare con Messi di fianco per lui è un sogno”.