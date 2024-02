Ha sempre preferito rimanere lontano dai riflettori, andare in giro con la sua Panda e rifugiarsi in campagna. Ma nel giorno del suo compleanno numero 57, Roberto Baggio ha voluto fare un regalo ai suoi tantissimi tifosi che ancora oggi lo idolatrano. Infatti l'ex calciatore ha ufficialmente aperto il suo profilo su Instagram: "In occasione del compleanno di mio papà - ha scritto la figlia Valentina - abbiamo finalmente creato la sua unica pagina social. Seguitelo e smettete di seguire ogni altro fake. Grazie infinite".