Barella scherza con Ranocchia: “Forza amico. Il gesso ce l’avevi anche prima”

Brutte notizie per Andrea Ranocchia. Il difensore, che era uscito per infortunio dalla trasferta a Napoli, ha rimediato una frattura composta del perone e dovrà stare fuori almeno tre mesi. Su Instagram l'ex nerazzurro ha postato una foto con la gamba ingessata, un assist per Nicolò Barella: "Forza amico. Ps il gesso ce l'avevi anche prima".