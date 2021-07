Barella intenditore di vini pregiati, Cigarini lo sfotte: “Ricordo ancora quando…”

L'amore per i vini pregiati è una delle passioni di Nicolò Barella. Cigarini lo ha preso in giro ricordandogli che non è sempre stato così...

Redazione1908

Nicolò Barella è un amante dei vini pregiati. Il centrocampista nerazzurro tornerà a Milano nella prossima settimana; intanto si gode le meritate vacanze dopo un Europeo vissuto da protagonista. Il giocatore dell'Inter si è concesso una visita in una famosa cantina in Borgogna, tra vigneti e calici di vino.

Siparietto social

Luca Cigarini, giocatore, lo ha voluto prendere in giro proprio tirando in ballo la sua passione: "Ricordo ancora quando al ristorante ordinavi Tavernello in cartone…". Anche Alessandro Cattelan ha riso alla battuta e al siparietto tra i due.