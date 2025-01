Le proteste di Gian Piero Gasperini dopo la semifinale di Supercoppa, stravinta dall'Inter ben oltre il 2-0 finale, hanno suscitato inevitabili reazioni social. Anche Paolo Bargiggia, ex volto di Mediaset, ha commentato duramente le uscite di Gasperini in conferenza stampa e davanti ai microfoni.

Gasperini si è lamentato soprattutto del primo gol dell'Inter: "Ci sono stati episodi sfortunati. Il primo gol non esiste, l'angolo non c'è, c'è De Vrij davanti al portiere e c'è fallo di Dumfries. Sono 3 episodi in una sola azione. Abbiamo esportato un brutto Var", la sentenza dell'allenatore dei bergamaschi.