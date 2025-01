Gian Piero Gasperini ha dimostrato, ancora una volta, come non sia particolarmente bravo ad accettare la sconfitta

Gian Piero Gasperini ha dimostrato, ancora una volta, come non sia particolarmente bravo ad accettare la sconfitta complimentandosi con un avversario che l'ha letteralmente disintegrato in campo. Solite proteste sulle decisioni arbitrali e scuse a valanga. Tutto il contrario dei commenti alle partite vinte dall'Atalanta con decisioni molto dubbie dal punto di vista arbitrale.