Lautaro Martinez è al centro dei rumors di mercato, con il Barcellona che da tempo ha messo nel mirino il giocatore. Non mancano gli estimatori per il Toro, anche all’interno della stessa Inter come si evince dal messaggio inviato sui social da Alessandro Bastoni: “Quando sei un difensore e pensi a come fermare Lautaro che al primo tocco la insacca, ma poi ti ricordi che quest’anno ce l’hai in squadra“, ha scritto il difensore.