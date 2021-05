Bastoni: “Stagione straordinaria. Grazie Conte, staff e compagni. Ai tifosi dico…”

Il lungo messaggio del difensore nerazzurro dove ha ringraziato il tecnico e i tifosi per questa fantastica stagione

Dopo i grandi festeggiamenti per la vittoria dello scudetto, sui social i giocatori nerazzurri esternano la loro felicità per un grande traguardo. Su Instagram Alessandro Bastoni ha voluto ringraziare squadra, Conte e tifosi per una stupenda stagione. "Si conclude una stagione straordinaria! Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo meraviglioso, con il lavoro di tutti siamo arrivati a questo fantastico risultato!".