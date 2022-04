Inter, Bastoni: “Vittoria di fondamentale importanza per continuare a sognare”

Il difensore nerazzurro esulta sui social dopo la vittoria contro lo Spezia

L'Inter ritrova continuità. I nerazzurri battono anche lo Spezia e centrano la terza vittoria consecutiva. Apprensione per Alessandro Bastoni uscito anzitempo mentre si toccava dietro la coscia. Al termine della gara Simone Inzaghi ha parlato di possibili crampi. Intanto sui social il difensore nerazzurro esulta per i tre punti: "Vittoria di fondamentale importanza per continuare a sognare".