Ospite nel corso della puntata "Calciomercato - L'Originale", Tullio Tinti ha svelato alcuni retroscena di mercato su Alessandro Bastoni. L'agente rivela che due top club hanno cercato il difensore nerazzurro: "Negli anni passati il club che ha pressato di più era il City, di recente invece si è interessato il Madrid che però per i difensori non spende i soldi che spende per gli attaccanti".