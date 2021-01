Biasin: “Non dovrebbe esistere alcun dualismo tra Eriksen e Brozovic, ecco perché”

Si è discusso molto sulla possibilità di far giocare insieme Christian Eriksen e Marcelo Brozovic. Quando lo hanno fatto, non hanno reso come i si aspettava, ma forse un’altra chance la meriterebbero. Fabrizio Biasin commenta così la possibilità di far giocare insieme i due giocatori. “Non dovrebbe esistere nessun dualismo tra Eriksen e Brozovic, perché Brozovic è fortissimo e Eriksen… è Eriksen. Personalissima opinione: sarebbe bello provare a farli giocare insieme. Con Barella, ovvio”.