A causa dell’emergenza coronavirus, Juventus-Inter si giocherà a porte chiuse. Attraverso un tweet Fabrizio Biasin lancia un appello affinché il big match di domenica venda trasmesso in chiaro: “E comunque, visti gli sforzi di tutti per mantenere l’isolamento è importante che si riesca a trasmettere quantomeno Juventus-Inter in chiaro. 1) Si regalano 2 ore di “svago” a tutti. 2) Sarebbe essenziale per evitare assembramenti. Serve un decreto? Lo facciano“.