Biasin: “Inter, ecco perché sarebbe grave perdere Bremer”

La Juve è entrata di prepotenza nella corsa a Gleison Bremer. Dopo aver ceduto De Ligt al Bayern, i bianconeri vogliono tentare l'affondo sul brasiliano scavalcando l'Inter. Su Twitter Fabrizio Biasin spiega i motivi per cui sarebbe grave non riuscire a portare alla Pinetina il brasiliano. "Perché ce l’avevi in pugno da mesi Perché finirebbe a una diretta avversaria Perché gioca in un ruolo in cui le alternative sono “rare” Perché è forte Si vive anche senza Bremer, certo, ma sarebbe un vero peccato".