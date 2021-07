Biasin ironizza: “Non so più se vendiamo Hakimi o se lo ricompriamo perché…”

Il noto giornalista di Libero su Twitter ironizza sulla vicenda Hakimi, che ancora non è diventato ufficialmente di proprietà del PSG

All'inizio della prossima settimana Achraf Hakimi si sottoporrà alle visite mediche prima della firma con il PSG. Limati anche gli ultimi dettagli tra il club francese e l'Inter, che si appresta a salutare l'esterno marocchino dopo una sola stagione. Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, su Twitter ha ironizzato sulle lunghe tempistiche dell'operazione tra i due club: "È passato talmente tanto tempo dal primo "Inter-Psg a un passo per Hakimi" che non so più se lo vendiamo o lo ricompriamo", si legge.