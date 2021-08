Bonucci sprona: “Quella di ieri non è la Juve. Ora lavorare e fare i fatti”

Il messaggio del difensore della Juventus destinato ai compagni e all'intero ambiente dopo l'inizio più che zoppicante

La sconfitta contro l'Empoli ha fatto abbastanza rumore in casa Juventus e non poteva essere altrimenti. Nel primo match post CR7 i bianconeri sono stati battuti dai toscani davanti al pubblico dello Stadium, arrivando così alla sosta con un solo punto in due partite. All'indomani è arrivato anche il messaggio di Leonardo Bonucci, ferito nell'orgoglio, nel tentativo di spronare l'intero ambiente. "La Juve non è quella di ieri. Ora lavorare e fare fatti", ha scritto il difensore.