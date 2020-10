Caldirola e quei tweet “troppo interisti”, il giocatore sbotta con i tifosi del Milan: “Stavo solo…”

Luca Caldirola è una vecchia conoscenza in casa Inter. Il giocatore ha infatti fatto parte in passato della Primavera nerazzurra in un blocco di difensori che si era affermato anche in nazionale. Mercoledì sera il Benevento di Caldirola ha perso contro l’Inter (2-5) e il difensore ha ammesso senza problemi sui social che l’Inter si era dimostrata “nettamente superiore”.

Ma ieri sera, proprio sui social, si è scatenato il putiferio. Caldirola, come ha poi specificato, stava guardando la partita Rio Ave-Milan e ad un certo punto ha postato un commento, che ha indispettito i tifosi milanisti: “Ma che roba è?”. Immediato l’attacco all’ex Inter, che si è poi “giustificato” con queste parole: “Stavo solo guardando una serie di rigori incredibili e ho messo un tweet a riguardo, non incominciate a montare storie per cortesia!” Il passato nerazzurro non è stato perdonato al giocatore…