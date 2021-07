Inter, Calhanoglu suda e si allena in vacanza: il dettaglio nerazzurro non sfugge

Il giocatore ha firmato qualche settimana fa con la squadra nerazzurra. Rientrerà alla Pinetina più in avanti perché ha partecipato all'Europeo

Si è calato perfettamente nella parte fin dal primo giorno. Calhanoglu viene dall'altra sponda del Naviglio, ma su quella nerazzurra si è trovato subito a suo agio. Non è tra gli uomini che hanno già iniziato il ritiro con Inzaghi perché anche lui ha partecipato all'Europeo, con la Turchia (era nel girone dell'Italia). L'allenatore, nel giorno della sua conferenza stampa di presentazione, ha parlato benissimo di lui e ha sottolineato che lo teneva d'occhio da tempo. Ha elogiato la società per averlo portato in breve tempo all'Inter anche per sopperire all'assenza di Eriksen.

Cerca però di tenersi in forma anche in vacanza e si è allenato in palestra con due amici. Sudore e fatica e un dettaglio che non sfugge, il pantaloncino con lo stemma dell'Inter. In attesa di indossare per la prima volta la divisa ufficiale da allenamento, e quella da gara, si è portato avanti. Giusto per ricordare a tutti che è passato al nerazzurro e si trova a suo agio con quei colori addosso.