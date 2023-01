Calhanoglu incanta, l’Inter se lo gode: “Sì, lo abbiamo preso davvero a zero”

Altra prestazione incantevole da parte di Hakan Calhanoglu, ancora una volta (in un ruolo teoricamente non suo) fra i migliori in campo nell'Inter

Altra prestazione incantevole da parte di Hakan Calhanoglu, ancora una volta (in un ruolo teoricamente non suo) fra i migliori in campo nell'Inter che ha surclassato il Milan nella finale della Supercoppa Italiana. Una prestazione che fa gongolare l'Inter, che ricorda a tutti che sì, quello sul centrocampista turco è stato uno degli investimenti migliori degli ultimi anni, dato l'arrivo a parametro zero. Ecco il post del club nerazzurro: