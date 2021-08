Calhanoglu uomo spogliatoio dell’Inter, Radu fa la battuta e Donnarumma… mette mi piace 

Dopo i tre punti conquistati a Verona tifosi e giocatori si sono scatenati sui social: tra esultanze, battute e like inaspettati...

Hakan Calhanoglu ha condiviso un post significativo. C'è la foto di uno spogliatoio sudato e raggiante, che si gode i tre punti. E poi quella frase che è molto nel dna interista: "Non mollare mai". C'è la battuta di Radu, che ha raccolto risate e like: "In questa foto mi sento molto sudamericano". La "garra charrua" in casa Inter è decisamente contagiosa. E a proposito di like non è passato inosservato quello di Gigio Donnarumma proprio a questo post di Calhanoglu. Entrambi hanno salutato il Milan quest'estate. Entrambi sembrano averlo dimenticato in fretta...