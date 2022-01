Camerun, Onana e la foto con Eto’o: “Presidente speriamo arrivi il primo successo”

La foto postata dal futuro portiere dell'Inter insieme al grande ex attaccante nerazzurro

Dopo aver firmato un contratto che lo legherà all'Inter per cinque anni, André Onana è volato in Camerun per disputare la Coppa D'Africa. Su Instagram il futuro portiere nerazzurro ha postato una foto insieme a una leggenda dell'Inter, Samuel Eto'o che lo scorso 11 dicembre è stato eletto presidente della Federcalcio del Camerun.