Candreva, messaggio social per i compagni dell’Inter: “Ora uniti più che mai”

Era uno degli ex della partita. Ha acceso Young che ha ribadito in porta un suo tiro parato e l’ex United aveva sbloccato così la partita. La Lazio però ha vinto due a uno ed era una sfida da vincere a tutti i costi. L’Inter ora è a meno tre dalla Juventus a meno due punti dai biancocelesti e si ritrova terza in classifica. Servirà una reazione immediata per dare la giusta risposta ad una serata storta e Candreva lo sa. Il giocatore nerazzurro, sui social, ha scritto un post che sa di incoraggiamento per sé stesso e i suoi compagni: “Dispiace per il risultato, uniti più che mai”. Questo è il suo motto. Perché in un momento di difficoltà conterà remare tutti nella stessa direzione.