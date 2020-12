“Ogni notte sarà sempre come il Capodanno di Nainggolan”. E arriva la risposta del nerazzurro

Quello di due anni fa è stato un Capodanno piuttosto movimentato per Radja Nainggolan. In una diretta su Instagram il centrocampista belga, scherzando con gli amici, aveva dichiarato: “Sono ubriaco fradicio”. Nel video il giocatore si era lasciato scappare anche qualche bestemmia. Un Capodanno che ancora oggi viene ricordato e che qualcuno ha inserito anche nel testo di una canzone come ha fatto il gruppo Il Pagante. “Ogni notte sarà sempre come il Capodanno di Nainggolan“. Non si è fatta attendere la risposta scherzosa del belga: “E ridiamoci su“.