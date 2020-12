Inter-Bologna, la conferenza stampa di Antonio Conte

APPIANO GENTILE – L’Inter si tuffa nuovamente nel campionato. Dopo la trasferta tedesca per la truppa di Antonio Conte è tempo di tornare ad occuparsi della rincorsa in Serie A che la vedrà impegnata domani sera contro il Bologna. Gli emiliani sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Crotone e soprattutto negli ultimi due anni si sono imposti al Meazza contro i nerazzurri (per 1 a 0 e per 2 a 1 con rigore sbagliato da Lautaro con l’Inter in vantaggio per 1 a 0). Il tecnico interista, come di consueto, risponderà alle domande dei giornalisti collegati con il quartier generale nerazzurro alle 13.30. FcInter1908 vi riporterà la diretta testuale.

