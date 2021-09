Cile, Sanchez: “Qualunque cosa accada sarò orgoglioso di te. Non puoi…”

Il messaggio dell'attaccante nerazzurro alla propria nazionale impegnata nella notte contro il Brasile

A proposito della nazionale cilena, nella notte italiana sarà impegnata contro il Brasile e su Instagram Sanchez ha voluto caricare i propri compagni: "Non puoi immaginare quanto sia triste per non essere stato con te... ma so che lo farai nel miglior modo possibile (come sempre) e qualunque cosa accada sarò orgoglioso di te".