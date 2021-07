Cile, Sanchez: “Niente da rimproverare, a testa alta e orgogliosi. Ora…”

Il messaggio del giocatore sui social dopo l'eliminazione del Cile per mano del Brasile

È durato appena 45 minuti il ritorno in campo di Alexis Sanchez con la maglia del Cile. Dopo l'infortunio, l'attaccante nerazzurro era riuscito a recuperare ed è stato scelto tra i titolari per la sfida contro il Brasile che segnato il passaggio in semifinale dei verdeoro grazie al gol di Paquetà.