City-Chelsea 1-0, i tifosi contro Lukaku: “Inter, rivogliamo i soldi. Chi ha consigliato…”

Per l'ex attaccante nerazzurro altra prova da dimenticare e i tifosi del Chelsea non perdonano

Un gol sbagliato a tu per tu con Ederson e una prova incolore. Romelu Lukaku fatica a inserirsi nei meccanismi del Chelsea di Thomas Tuchel e anche contro il City l'ex nerazzurro è stato uno dei peggiori in campo. Per Big Rom, che a Milano è sempre stato amato e coccolato, non sono mancate feroci critiche da parte dei tifosi dei Blues. "L'Inter ci ha truffato. Rivogliamo i nostri soldi indietro", scrive un tifoso. "Chi ha consigliato al Chelsea di acquistare Lukaku, ha fatto un grande casino". "Prova patetica", è il tenore dei commenti sui social.