Foto Inter 1998-99, Colonnese: “Chi per il calcetto?”. Ventola, Moriero e Zamorano scatenati

Una squadra formata da grandi giocatori, grandi campioni, ma soprattutto da compagni di squadra che ancora oggi sono legati da un forte legame affettivo. Quella era l’Inter sul finire degli anni ’90. Una delle più amate, come detto da Ciccio Colonnese nei giorni scorsi a FCInter1908.it. E proprio tra ex compagni di squadra si è visto un simpatico siparietto social. Postando una foto dell’Inter 1998-99, l’ex difensore nerazzurro ha chiamato in causa i fan: “Voglio fare un gioco con voi. Sceglietene tre da portare alla partita di calcetto con voi (Ronaldo non vale)“.

Subito pronte le risposte. Il primo è stato Ventola, che ha punzecchiato non poco Colonnese: “Tutti tranne te Ciccio“, la stilettata di Ventola. Ma a rispondere sono intervenuti anche Moriero: “Scelgo Colonnese solo contro le squadre juventine“, e soprattutto Zamorano, molto specifico nello spiegare la sua scelta: “Voglio Zanetti per esprimere un buon calcio e te Ciccio per far sì che non passi nessuno“.