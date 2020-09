Inter, Antonio Conte sbarca su Instagram: “Da oggi lancio il mio account ufficiale”

Svolta social per Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter è infatti sbarcato oggi su Instagram, aprendo il proprio profilo personale. Ha annunciato infatti: “Da oggi lancio il mio account ufficiale”. Tra i pochi seguiti dall’allenatore c’è ovviamente il club nerazzurro, il fratello e membro del suo staff Daniele, l’Uefa, la Champions League e la Nazionale italiana.

Annuncia l’Inter: “Condivisione dei momenti sportivi più emozionanti e anche di quelli privati, un modo in più per comunicare con i tifosi, una finestra sul suo mondo, fatto di famiglia, calcio e non solo: da oggi sarà possibile seguire il mister attraverso il profilo Instagram raggiungibile a questo link“.

Ecco il profilo del tecnico: