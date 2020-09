Inter, patto saldo: Zhang ha accontentato una forte richiesta di Conte. Il mercato non c’entra

Il patto stretto a Villa Bellini tra Conte e l‘Inter, che ha sancito la permanenza dell’allenatore sulla panchina nerazzurra, è saldo e promette di regalare grandi soddisfazione. Un’ulteriore prova la si è avuta ieri, con la presenza del presidente Steven Zhang all’allenamento. Un segno tangibile di presenza e vicinanza, da parte della proprietà interista. Un sogno di come sia stata concretamente accolta una delle richieste forti di Antonio Conte per restare a Milano, ovvero la presenza fisica costante del numero uno nerazzurro. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“…. Era uno dei punti “minori” trattati nel famoso incontro di Villa Bellini, quando l’intervento di Steven fu decisivo per la conferma del tecnico. Se una delle principali richieste di Conte era il cambio nella comunicazione, dall’altra il tecnico aveva sottolineato anche la necessità di sentire la presenza costante del presidente, specie nei momenti difficili. Zhang in questi giorni è in contatto quotidiano con dirigenti e allenatore, ma la presenza “fisica” ad Appiano è un passo ulteriore e tangibile“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)