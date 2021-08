Conte opinionista per Skysport. Il post di Dimarzio: “In prestito con diritto…”

Il giornalista ha scherzato sull'approdo dell'ex allenatore dell'Inter tra gli opinionisti che commenteranno la prossima CL sul canale satellitare

Era nell'aria, ma dopo essersi accertato che non sarebbe arrivata nessuna panchina, Antonio Conte si è dato alla tv. L'allenatore, dopo aver vinto lo scudetto con l'Inter ha rinunciato ad allenarla perché il progetto del club era cambiato. Si era parlato di Tottenham e Real Madrid, idee che non si sono concretizzate. Al momento non ha una panchina e ha deciso di accettare il progetto che gli ha proposto Skysport.