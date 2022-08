Cucchi: “Lazio squadra compatta. L’Inter è forte, a volte fatica a…”

Come un anno fa l'Inter cade all'Olimpico contro la Lazio. Brutta gara da parte dei nerazzurri, male anche Simone Inzaghi finito al centro delle critiche per alcune scelte di formazione. Su Twitter Riccardo Cucchi analizza così Lazio-Inter: "La Lazio è una squadra compatta e ben registrata in difesa. Sarri sta lavorando bene. E soprattutto ha i cambi. Un mix di collettivo, individualità e tecnica. L'Inter ha un ottimo reparto offensivo . A volte fatica a cambiare passo, ma è forte. Almeno secondo me".