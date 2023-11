Dalmat: “Inter, con la Juve gara complicata. Speriamo di vincere. Ora anche in Europa…”

Attraverso un video postato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha parlato della gara tra Juventus-Inter in programma questa sera. "Quella di stasera è una partita importante e l'aspettavamo tutti. Sappiamo la rivalità che c'è tra le due squadre, sono le più forti in Italia quest'anno. Abbiamo due punti di vantaggio e possiamo allungare. Sarà una gara complicata, è sempre così con la Juve, soprattutto in casa loro. Abbiamo la squadra per vincere contro ogni squadra e non parlo solo di campionato italiano, ma anche in Europa".