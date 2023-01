Dalmat: “Grande Inter ieri. Skriniar mostro. Che cross Dimarco! E Dzeko fa un movimento…”

Attraverso un video postato sul suo account Instagram, Stephane Dalmat ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Napoli. "Grandissima gara con una grande Inter. Primo tempo un po' complicato, a centrocampo fisicamente e tecnicamente i giocatori del Napoli hanno fatto meglio. Inter bene in difesa con un grande Skriniar, hanno avuto l'intelligenza di saltare il centrocampo e trovare Lukaku e Dzeko. Nel primo tempo la squadra di Inzaghi ha avuto molte occasioni e mi sono detto: "Se non sfrutti le occasioni in queste partite puoi perdere". Nel secondo tempo è andata meglio, il centrocampo del Napoli ha allenato il pressing e l'Inter ha avuto più spazi. Che cross di Dimarco!".