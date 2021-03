Inter, D’Ambrosio: “Sto bene, solo un po’ di febbre e stanchezza. Resterò…”

Attraverso una Instagram Stories, D'Ambrosio ha voluto tranquillizzare tutti e ringraziare per i tanti messaggi ricevuti

Danilo D'Ambrosio è risultato positivo al Covid. Come sottolineato dall'Inter nel comunicato ufficiale, il difensore è già in quarantena presso la propria abitazione. Attraverso una Instagram Stories, il giocatore ha voluto tranquillizzare tutti e ringraziare per i tanti messaggi ricevuti in queste ore: "Grazie mille per le tante chiamate e messaggi. Fortunatamente sto bene, ho solo un po' di febbre e stanchezza. Resterò in quarantena a casa per le prossime settimane. Nell'attesa mando a tutti un grandissimo abbraccio. A presto".