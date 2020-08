“Un altro campionato è terminato. Grazie a tutti per il sostegno, ora testa all’Europa League!“. Stefan De Vrij archivia la Serie A 2019/2020 e già pensa all’Europa League con l’impegno contro il Getafe.

Il difensore olandese dell’Inter ha pubblicato un tweet per ringraziare tutti dopo l’ultima sfida di campionato, vinta per 2-0 sul campo dell’Atalanta. La testa è già all’impegno di mercoledì in Europa League.