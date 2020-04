Dieci anni dopo il Barça non l’ha ancora digerita: “In seguito all’eruzione del vulcano…”

Dieci anni dopo i tifosi interisti ricordano la grandissima vittoria della squadra nerazzurra contro il Barça dei marziani a San Siro. Anche l’account ufficiale del club ha onorato la ricorrenza sui social:

Dieci anni dopo i tifosi del Barça sembra non abbiano ancora digerito la sconfitta a Milano per mano dell’Inter di Mourinho. Il sospetto nasce da un tweet dell’account ufficiale del club blaugrana, che di quella partita ricorda solo le circostanze esterne: “In seguito all’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull, il Barça ha dovuto affrontare un duro viaggio – in autobus! – fino a Milano per giocare la semifinale di Champions League contro l’Inter”. In primo piano la foto dell’autobus con Puyol. Ma i tifosi nerazzurri ricordano altro…