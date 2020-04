Quique Setién: “Lautaro al Barça? Non mi illudo, siamo in una situazione di incertezza”

Ospite del programma ‘El Transistor’, di Onda Cero, Quique Setién ha parlato anche del mercato del Barcellona, l’argomento principale è sempre Lautaro Martinez. “Lautaro? Non mi faccio illusioni perché siamo in una situazione di incertezza“, afferma l’allenatore del Barcellona. “Neymar? La stessa cosa, data la situazione è complicato ora arrivare a questi giocatori. Il mio numero 9 in questo momento è Luis Suarez“. L’allenatore si espone sul futuro di Messi: “Non ho dubbi che rimarrà qui“.

(Mundo Deportivo)