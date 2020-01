Per Federico Dimarco il Verona aspettava il via libera da parte dell’Inter, via libera che è arrivato nelle scorse ore. Il giocatore nerazzurro giocherà in prestito fino al termine della stagione nel club gialloblù. Con un messaggio apparso sui social, Dimarco ha voluto salutare i suoi ex compagni e ringraziare l’Inter: “UNA SQUADRA! UNA FAMIGLIA! Sei mesi fantastici ! Grazie di tutto Inter“.