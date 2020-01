Federico Dimarco passa all’Hellas Verona. E’ arrivato in questi minuti il via libera all’operazione dall’Inter. L’accordo per il passaggio del giocatore ai gialloblù, in prestito fino a fine stagione, era già arrivato. Ma il club nerazzurro lo ha convocato fino a ieri sera per la gara di Coppa Italia con la Fiorentina. Ha anche giocato nell’ultima di campionato contro il Cagliari.

(Fonte: SS24)