Inter, Dimarco: “Non era semplice dopo mercoledì! Bella vittoria oggi”

Contro la Salernitana l'Inter ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva in campionato. Il giocatore nerazzurro esulta sui social

Dopo la grande prova contro il Barcellona, per l'Inter non era semplice affrontare la Salernitana. Il rischio di sottovalutare l'avversario e le tante energie fisiche e mentali perse contro i blaugrana, potevano rappresentare un rischio.

Invece la squadra di Inzaghi fin dal primo minuto ha messo in campo il giusto atteggiamento. Al termine della gara Federico Dimarco esulta per la vittoria: "Non era semplice dopo mercoledì! Bella vittoria oggi".