Esposito posta una foto con Bastoni, interviene Lukaku: “Ti spiego come fare…”

Simpatico botta e risposta sui social tra Big Rom e il difensore nerazzurro

In mattinata gli Azzurri di Roberto Mancini hanno sostenuto a Coverciano un test in famiglia contro la selezione Under 20. Al termine dell'allenamento, Sebastiano Esposito ha postato una foto insieme a Bastoni. Tra i primi a commentare è stato Romelu Lukaku: "Ti spiego come fare gol a Bastoni o no?", il commento di Big Rom. Non è mancata la risposta del difensore: "Te non lo sai fra". A chiudere la discussione il giovane attaccante: "Rom avrei bisogno di uno come te accanto".