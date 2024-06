Nell'Italia di Luciano Spalletti c'è tanta Inter. Quanta soddisfazione per il club di viale della Liberazione e quanto orgoglio nelle parole di Beppe Marotta, che ha commentato la prestazione dei (ner)azzurri contro l'Albania con queste parole: "C'è molta soddisfazione da parte mia vedendo le prove dei nostri giocatori. Ciò dimostra che come club abbiamo svolto un buon lavoro e che abbiamo costruito uno zoccolo duro di italiani che senza dubbio aiutano a ottenere risultati importanti. E' un'Inter... Nazionale, una definizione che mi piace. E sono contento che diano un contributo importante all'Italia. Il merito è di questi ragazzi che lavorano bene durante l'anno e che hanno grande attaccamento alla nostra maglia e a quella azzurra. Dopo la partita ho fatto i complimenti a tutti sottolineando che sono un orgoglio per l'Inter che è la società italiana con più convocati a questo Europeo. Ieri sera per esempio di fronte avevamo anche Asllani che è un nostro tesserato... Per un dirigente è una soddisfazione".