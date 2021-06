Europei, Skriniar in campo con la Slovacchia: Barbora fa il tifo dall’hotel

Il difensore nerazzurro è in campo con la sua Nazionale. Intanto la compagna guarda la partita insieme alla piccola Charlotte

Dopo lo spavento per Eriksen è arrivato il momento dell'esordio all'Europeo anche per Milan Skriniar.Il giocatore deve affrontare con la sua Slovacchia la Polonia. Ha dichiarato nei giorni scorsi che essere approdato all'Inter gli ha regalato la mentalità giusta per affrontare al meglio ogni gara. «Giocare partite importanti davanti a un numero maggiore di persone aiuta. Ma dietro tutto questo ci deve essere lo sforzo e il lavoro del giocatore e questo è stato il mio caso», ha detto.