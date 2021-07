La fidanzata a Sensi: “Arriverà il giorno in cui ti prenderai le tue rivincite perché…”

Arriverà un grande giorno anche per il centrocampista nerazzurro: la sua fidanzata Giulia non ha dubbi. Ecco il suo messaggio al futuro marito...

Giulia Amodio e Stefano Sensi si sposeranno il 17 luglio. Al grande giorno manca davvero pochissimo. Il pensiero del giocatore è all'Europeo vinto dai compagni, non senza un filo di rammarico per non essere stato parte del gruppo fino alla volata finale. E vincente. Sensi sta lavorando per riacquistare la giusta forma in ritiro con l' Inter.

Giulia ha voluto dedicargli parole molto belle e sentite per ricordargli che un giorno anche lui raccoglierà le soddisfazioni per le quali ha lavorato duramente. E che si merita. "Quando dico che sei una persona bella dentro lo dico per questo... Hai sperato in questa vittoria e ti sei emozionato esattamente come se tu fossi ancora lì in campo con loro, sei un grande uomo e sappi che arriverà il tuo grande giorno in cui potrai gioire e prenderti tutte le rivincite perché te lo meriti come nessuno! Le tue fatiche, i tuoi pianti, le delusioni saranno servite a renderti un uomo migliore e più forte", ha scritto Giulia nelle sue storie Instagram.