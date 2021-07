FCIN1908 / Sensi scalpita. Incrocio di date tra Inter e matrimonio: i dettagli

IL centrocampista non ha solo riposato in queste vacanze, ma lavorato per farsi trovare pronto all'avvio della nuova stagione con l'Inter. Per lui in arrivo anche un lietissimo evento, che interromperà solo brevemente la sua preparazione con Inzaghi

Redazione1908

Stefano Sensi - ne ha già dato prova sui social - scalpita per tornare al lavoro. Dopo la delusione per l'ennesimo problema muscolare in piena preparazione per gli Europei, il centrocampista si è dedicato alle vacanze. Ma anche in ferie il giocatore ha lavorato per poter raggiungere presto la condizione richiesta. C'è tanta voglia di riscatto nel giocatore, che ora deve imparare a riacquistare la sicurezza nei propri mezzi. Intanto, all'Inter, è cambiato tutto. Domani Simone Inzaghi inaugurerà la nuova stagione con una conferenza stampa di presentazione. La nuova stagione è ai blocchi di partenza.

Pronto per il ritiro

Stefano Sensi è pronto per il ritiro dell'Inter, che avrà inizio l'8 luglio. Sono tanti i nerazzurri impegnati negli Europei con le rispettive Nazionali, che sono ancora in corsa nella competizione oppure in vacanza. Simone Inzaghi troverà un gruppo - per il momento - dimezzato. Sensi dovrà assentarsi per il suo matrimonio. Le nozze con Giulia Amodio erano state inizialmente fissate a fine maggio. Poi gli Europei e le restrizioni per Covid hanno bloccato tutto. La nuova data, comunicata da Giulia sui social, è il 17 luglio. Il luogo in cui si sposeranno, Ostuni. Secondo quanto raccolto da FCIN1908 è probabile che Sensi richieda un permesso per il giorno del matrimonio e poi raggiunga nuovamente i compagni in ritiro. In questo delicato momento della stagione è importante non perdersi nulla. Proprio il 17 l'Inter affronterà il Lugano nella prima amichevole stagionale. Difficilmente il centrocampista potrà esserci.

(FCIN1908)