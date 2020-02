La fidanzata di Sensi polemica: “Supermercati svuotati? Vorrei vedere la dispensa della…”

Giulia Amodio, fidanzata di Stefano Sensi, è tornata a commentate l’emergenza da Coronavirus. Ieri la modella aveva dichiarato di avere paura e di essere ipocondriaca. Oggi ha difeso tutte quelle persone che, mosse da psicosi, hanno deciso di svuotare i supermercati lasciando gli scaffali vuoti: “Non capisco il loro problema se c’è gente che vuole avere la dispensa di casa piena, c’è chi è timoroso (e non ci vedo nulla di male) e chi magari per evitare di uscire tutti i giorni fa la scorta settimanale”. Boh, ora questo è un problema”. Poi, riferendosi al servizio andato in onda nel programma della D’Urso che condannava la psicosi, ha aggiunto polemica: “Sarei curiosa di andare a casa della D’Urso e aprire la sua credenza”.