Lo spirito di gruppo certo non gli manca e lo ha sempre dimostrato perché entrato dalla panchina ci ha messo sempre del suo. Ma da un po' Davide Frattesi non trova lo spazio che forse vorrebbe all'Inter perché ha davanti a sé giocatori come Barella che puntualmente viene prima nelle scelte di mister Inzaghi. Quando ha parlato di lui infatti Inzaghi lo ha detto che il centrocampista ha davanti giocatori forti, ma conta su di lui. Di queste ore sono le voci su un suo momento no, sulla volontà di avere più continuità e sul richiamo della Roma che potrebbe inserirlo in un discorso con Pellegrini.