Inter, ahi Esposito. Commenta e stecca in inglese. Gagliardini lo bacchetta: “Vai a scuola”

In campo si sta affermando con la maglia dell’Inter, in attesa di novità sul futuro. Fra i banchi di scuola, però, forse Sebastiano Esposito, 18 anni appena compiuti, avrebbe forse bisogno di qualche ripasso. Commentando sotto un post Instagram di Roberto Gagliardini che, felice per la vittoria nerazzurra contro la SPAL scriveva “Well done” (ben fatto, ndr), lo stesso Esposito ha infatti mostrato delle lacune con la lingua inglese, rispondendo: “Che vuol dire Well done?“.

Pronta la bacchettata di Gagliardini, che non ha risparmiato un rimprovero al giovane compagno di squadra: “Vuol dire che devi andare a scuola“. Insomma, in campo il futuro è assicurato. In inglese, un po’ meno…