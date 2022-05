Gagliardini: “L’Inter viene prima di tutto. Scudetto vuoto che ci porteremo dentro”

Con un lungo post su Instagram, il centrocampista nerazzurro traccia un bilancio della stagione dell'Inter

Con un lungo post su Instagram, Roberto Gagliardini traccia un bilancio della stagione dell'Inter. Il centrocampista nerazzurro non nasconde la delusione per non aver centrato lo scudetto: "L’Inter viene prima di tutto e noi abbiamo fatto il massimo per rendere questa stagione all’altezza delle aspettative. L’amarezza per lo scudetto c’è, è un vuoto che ci porteremo dentro, ma dobbiamo guardare avanti e pensare a come non commettere gli stessi errori".